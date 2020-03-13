Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi
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Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:07 Kaynak: İHA
Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi
İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.
Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.
Ekipler özel kıyafet giyerek koronavirüs önlemleri kapsamında Tarihi Ayasofya Müzesi'nin her köşesini didik didik temizledi.
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