Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi

7 saat önce

Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.

Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.

Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti.

Ekipler özel kıyafet giyerek koronavirüs önlemleri kapsamında Tarihi Ayasofya Müzesi'nin her köşesini didik didik temizledi.

Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi, Ayasofya Müzesi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:07 Kaynak: İHA
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