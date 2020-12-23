Tarihi "aygır depoları" şampiyon atları ağırlayacak - Son Dakika

Tarihi "aygır depoları" şampiyon atları ağırlayacak

23.12.2020 11:03

Osmanlı Devleti'nde orduya at yetiştirmek üzere kurulan Sivas'taki tarihi "aygır depolarının", restorasyon çalışmalarının ardından uluslararası atlı spor müsabakalarına ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Osmanlı Devleti'nde orduya at yetiştirmek üzere kurulan Sivas'taki tarihi "aygır depolarının", restorasyon çalışmalarının ardından uluslararası atlı spor müsabakalarına ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Sivas-Ankara kara yolu üzeri Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar Bölgesi'ndeki aygır depolarında, "Hamidiye Kültür Parkı" projesi kapsamında geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Sivas Valiliğinin himayelerinde İl Özel İdaresince yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin, ata sporu ve geleneksel kültürün yaşatıldığı cazibe merkezine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, bölgenin, 251 bin metrekarelik alanda Osmanlı döneminde saraya at yetiştiren bir yer olduğunu söyledi.

Bölgenin önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirten Ayhan, "Bir misyonu var, biz de o misyona uygun bir şekilde aygır depolarının restorasyonunu yapıp, her birine bir fonksiyon vererek ilave imalatlarla zamanın ruhuna uygun şekilde hizmete sunacağız." dedi.

2021 yılının ortasında hizmetine açılması planlanıyor

Ayhan, her yaş grubuna hitap edecek harika bir mekan inşa ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aralık ayının sonu, kısıtlamalar var. Bu tür büyük inşaatlar da kısıtlamalardan muaf. Çok yoğun ve hummalı bir şekilde bu soğukta çalışmalar devam etmektedir. Maksat ve muradımız 2021 yılının ortasında burayı vatandaşlarımızın hizmetine açmak. Sadece Sivas için değil, bölge için çok büyük cazibe merkezi olacak. 11 tarihi sivil mimari örneği var. Bunların her birine bir fonksiyon vereceğiz. Müze, kitap kafe, Abdülhamit Han Evi, restoran, veteriner kliniği, tarım müzesi, el sanatları çarşısı, hediyelik eşya satış birimleri var. 11 yapıya ilave olarak, Nuri Demirağ Gök Bilim Merkezi, organik ürünler satış yeri, park, uluslararası atlı spor müsabaka alanları, Minia Sivas, kır kahvesi, çadır restoran, yürüyüş alanları, macera parkı, aktif engelli yaşam merkezi var. Harikulade bir peyzaj planlamamız var."

Şampiyon atlara ev sahipliği yapacak

Alana yaklaşık 50 bin bitki türü ve ağaç dikeceklerini, açık hava müzesi gibi yapacaklarını aktaran Ayhan, buranın, insanların nefeslendiği bir yer haline geleceğini ifade etti.

Ayhan, 2021 yılında Yüksek Hızlı Tren'in gelmesiyle burada çok yoğun bir hareketlilik olacağına inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şehrimizi 2021 yılında güzel bir hizmete kavuşturacağız. Tarihi eserlerimizin restorasyonunu yaparken geçmişle bağını koparmamaya çalışıyoruz. Savaş Atları Müzesi, uluslararası atlı spor müsabaka alanları oluşturuyoruz. SSportif müsabakaların yapılacağı, atların yetiştirileceği ve eğitimlerinin verileceği bir mekan olacak. Burada şampiyon atlar ve güzel müsabakalar olacak."

Tarihi aygır depoları şampiyon atları ağırlayacak
Tarihi aygır depoları şampiyon atları ağırlayacak
Tarihi aygır depoları şampiyon atları ağırlayacak
Tarihi aygır depoları şampiyon atları ağırlayacak

Osmanlı Devleti, Şampiyon, Osmanlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi 'aygır depoları' şampiyon atları ağırlayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun Tiktok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim "Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?" araştırmasında dikkat çeken sonuç: İş toplantıları ve aile yemekleri Son Dakika! Can Dündar, siyasi ve askeri casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı CHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Tigres, tarihinde ilk kez CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü
Söğüt'te bulunan 6 milyar dolarlık altın rezervi 2 yıl içinde yerli imkanlarla çıkarılacak Söğüt'te bulunan 6 milyar dolarlık altın rezervi 2 yıl içinde yerli imkanlarla çıkarılacak         
11:09
Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı         
10:57
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor         
10:30
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak         
09:52
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı         
07:39
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi         
19:59
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 11:31:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi "aygır depoları" şampiyon atları ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei