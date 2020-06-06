Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı - Son Dakika

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle asırlar sonra susan tarihi çarşıdaki çekiç sesleri yeniden duyulmaya başlandı.

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda asırlardır duyulan çekiç sesleri ile susmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla çarşıda hareketlilik yeniden başladı.

Korona virüs nedeniyle 2 ay boyunca iş yapamadığını belirten esnaf Adil Kürekçi, "Korona virüs nedeniyle yaklaşık 2 aydır evdeydik. Normalleşme sürecinde tekrardan işimizin başına döndük. Tek başımıza iş yerinde çalıştığımız için sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah işimiz daha da güzel olacak" dedi.

Normalleşme sürecinde yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle işlerin daha iyi olacağını dile getiren esnaf Müslüm Çalışır, "Biz virüs nedeniyle yaklaşık 2 aydır evdeydik. Bizim işimiz hediyelik eşya olduğu için yerli ve yabancı turistlere bağlıdır. Normalleşme sürecinde inşallah daha güzel şeyler olacak inşallah. Yurt dışından da turistler gelmeye başlayınca işlerimiz rayına oturur. Bizim işimiz turistiktir. Biz genellikle bakır üzerine hediyelik eşyalar yapıyoruz. Burada saat, leğen, demlik ve çaydanlık gibi ürünler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Esnaf Hasan Çirkin ise "Korona virüs salgınında artık ortalık sakinledi. Ben iki ay boyunca korona virüs salgını nedeniyle kapalıydım. Çarşımız bu aralar sakindir. Biz bakırcılık mesleğimizde, çay tepsisi leğen, sac kavurması leğeni gibi türlü türlü işler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarihi çarşı hayatın tamamen normale dönmesi ile birlikte yeniden yerli ve yabancı turistlerin geleceği günü bekliyor.