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Tarihi Bakras Kalesi'nde yangın

53 dakika önce

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve tarihi Bakras Kalesi'ne de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Tarihi Bakras Kalesi'nde yangın, System.String[]

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve tarihi Bakras Kalesi'ne de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bakras Mahallesi'ndeki tarihi kale yakınlarında bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın Bakras Kalesi'ne sıçradı.

İhbar üzerine, bölgeye 6 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri, 2 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye aracı ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Belen, Hatay, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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