Son Dakika Haberleri: Tarihi Balıkçıdaki Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Tarihi Balıkçıdaki Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

1 saat önce

Tarihi balıkçıdaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Tarihi balıkçıda yaralar sarılıyorBURSA - Bursa'nın sembollerinden olan Arap Şükrü Sokağı'nda bulunan tarihi balıkçıda çıkan yangın sonucu yaralar sarılmaya başladı.

Tarihi balıkçıdaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Tarihi balıkçıda yaralar sarılıyor

BURSA - Bursa'nın sembollerinden olan Arap Şükrü Sokağı'nda bulunan tarihi balıkçıda çıkan yangın sonucu yaralar sarılmaya başladı. Yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.
Bursa'nın tarihi mekanlarından Arap Şükrü Sokağı'nda bulunan Bursa'nın sembolü Reşat Balıkçılık alevlere teslim oldu.
Yangın, sabah saat 06.00 sularında Arap Şükrü Sokağı'nda bulunan ve Bursa'nın sembolü haline gelen Reşat Balıkçılık'ta meydana geldi. Yoğun yağış ve şiddetli lodos sonucu balıkçının tabelasında meydana gelen elektrik kontağı, tarihi ahşap binayı yarım saat içerisinde küle çevirdi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Altıparmak caddesi trafiğe kapatılarak geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı. Balıkçının devamında bulunan Arap Şükrü Sokağı'ndaki balıkçılara yangının sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük bir gayretle alevlere müdahale etti. Yangın yarım saat içerisinde söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının, açık bırakılan balıkçının tabelasında meydana gelen elektrik kontağı sonucu çıktığı belirtildi.
Çıkan yangında küle dönen balıkçıda ise yaralar sarılmaya başlanarak, en kısa sürede eski haline döndürüleceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


DJ Kerimcan Durmaz, Ablasına Son Model Cip Hediye Etti Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:13:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Balıkçıdaki Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]