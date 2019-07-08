Tarihi Balıklıgöl'de anız yangını
16 dakika önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan tarihi Balıklıgöl Platosu'nda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:18 Kaynak: İHA
'nın Eyyübiye
ilçesinde yer alan tarihi Balıklıgöl
Platosu'nda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Balıklıgöl Platosu'nda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangınını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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