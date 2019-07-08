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Tarihi Balıklıgöl'de korkutan anız yangını

14 dakika önce

Tarihi Balıklıgöl'de korkutan anız yangınıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde yer alan Balıklıgöl Platosunda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tarihi Balıklıgöl'de korkutan anız yangını
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde yer alan Balıklıgöl Platosunda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Balıklıgöl Platosunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarihi Balıklıgöl'de korkutan anız yangını
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:56 Kaynak: İHA
Balıklıgöl, Eyyübiye, İtfaiye, 3. Sayfa
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