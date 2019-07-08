Tarihi Balıklıgöl'de korkutan anız yangını
14 dakika önce
Tarihi Balıklıgöl'de korkutan anız yangınıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde yer alan Balıklıgöl Platosunda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:56 Kaynak: İHA
Tarihi Balıklıgöl
'de korkutan anız yangını
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Eyyübiye
İlçesinde yer alan Balıklıgöl Platosunda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Balıklıgöl Platosunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü
Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Erzincan'da son 28 günde yıldırım çarpması nedeniyle 3 çoban yaşamını yitirdi