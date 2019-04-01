Tarihi Başarı Elde Eden Karate Milli Takımı Yurda Döndü

Esat Delihasan: Herkes madalya ile dönmüş oldu bu da tarihimizde ilk defa oldu"Nihai hedefimiz Tokyo'da bayrağı göndere çektirebilmek" Levent Aydın: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık Tuba Yakan: Ülkemize Avrupa ikinciliği getirdiğim için çok mutluyum Alpaslan Yamanoğlu:...

Esat Delihasan: Herkes madalya ile dönmüş oldu bu da tarihimizde ilk defa oldu



"Nihai hedefimiz Tokyo'da bayrağı göndere çektirebilmek"







Levent Aydın: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık







Tuba Yakan: Ülkemize Avrupa ikinciliği getirdiğim için çok mutluyum







Alpaslan Yamanoğlu: Herkesin boynunda madalya var, herkesin yüzü gülüyor







Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL - İspanya'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen 54'üncü Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan Karate Milli Takımı, yurda döndü. 16 kategorinin 15'inde şampiyonaya katılan milli takım, 12 kategoride madalya maçı yaptı ve toplamda 11 madalya kazandı. Takımlarda madalya alan sporcularla birlikte şampiyonaya katılan 18 sporcunun tamamı kürsüye çıkarken, Türk spor tarihinde eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Şampiyonanın ardından bugün akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen milli kafileyi aileleri karşıladı.



Aldıkları başarının spor tarihine geçebilecek bir şey olduğunu dile getiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, "Avrupa Şampiyonasında 51 ülke vardı ve bu ülkeler içerisinde en çok madalya alarak ülkemize dönmek bize nasip oldu. Şöyle bir ilk daha oldu; kafiledeki herkes madalya ile dönmüş oldu, bu da tarihimizde ilk defa oldu. Bu işe ilk başladığımız zamanımızdaki hayalimizdi, inşallah üzerine koyarak olimpiyatlarda güzel sonuçlar getirmek için bu ekiple çalışmalara devam edeceğiz" dedi.



"NİHAİ HEDEFİMİZ TOKYO'DA BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİREBİLMEK"



Bütün amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu kaydeden başkan Esat Delihasan, "Şu anda Japonlardan sonra 2020 için en çok kotaya yakın olan ülke biziz. Ama şuan bunu koruyamazsak yeterli değil korumamız lazım. Süreç devam ediyor 2020'ye kadar puan müsabakalarında iyi sonuçlar elde etmemiz gerekiyor. Bu şampiyonanın bir özelliği daha vardı, sonuçlardan sonra Avrupa oyunları kadrosu netleşecekti yanlış hesaplamadıysak bizim planlarımıza göre 12 sıkletin 11'inde Avrupa Oyunlarında yarışma şansı elde etti sporcularımız. O da bizim için bir prestij olacak. Orada da geçen dönem olduğu gibi başarılı olmak istiyoruz ama en nihai hedefimiz Tokyo'da bayrağı göndere çektirebilmek" diye konuştu.



LEVENT AYDIN: "ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"



Yıllarca sporculuk yaptıklarını ve madalya kazanarak ülkeye gelmenin mutluluğunu bildiklerini ifade eden Milli Takımlar Başantrenörü Levent Aydın, "Türkiye'ye geldiğimizde madalya boynumuzda olmayınca buradaki hisleri çok iyi biliyoruz onun için bu bizim hayalimizdi başkanımızla beraber. Allah'a çok şükür takımda bulunan bütün sporcular ferdi ya da takım hepsi madalya ile döndü, bunun için çok mutlu olduk. Orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu da yaptığımızı sanıyoruz. Kalbimiz, gönlümüz, ruhumuz ile bunu başarmak için çalıştık. Allah'a çok şükür elimizden geldiğince oldu bunun için de mutluyuz" diye konuştu.



TUBA YAKAN: ÜLKEMİZE AVRUPA İKİNCİLİĞİ GETİRDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM



Kadınlar kumite 55 kiloda gümüş madalya elde eden Tuba Yakan mutluluğunu, kendisini karşılamaya gelen 3 yaşındaki kızı Derin ile paylaştı. Havalimanında kendisini gören Derin'i kucağına alarak hasret gideren Tuba Yakan, "Ülkemize Avrupa ikinciliği getirdiğim için çok mutluyum ayrıca tüm takımda herkes madalya ile döndü. Bu da bizi çok mutlu etti. Ülkemize genel klasman ikinciliği getirdik, bütün ülkelere karşı güzel mücadeleler verdik ve İstiklal Marşımızı okuttuk. Hepimiz çok mutluyuz. Hedeflerimiz var çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



ALPASLAN YAMANOĞLU: "HERKESİN BOYNUNDA MADALYA VAR, HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR"



Erkek Kumite Milli Takımı ile altın madalya kazanan Alpaslan Yamanoğlu ise "Avrupa şampiyonasında gerçekten mili takım olarak çok güzel başarı yakaladık. Gayet mutluyuz boynumuzda madalya ile döndük bu bir rekor. Sanıyorum ki hiçbir branşta bu kadar başarılı bir şekilde ve mutlu bir kafile ile ülkemize kimse dönmemiştir. Herkesin boynunda madalya var, herkesin yüzü gülüyor. Ben bu şampiyonada takımlarda ve bireyselde yarıştım. Bireysel olarak kumite +84'te yarıştım. Takım olarak son 5 yılın finalisti ve son 3 yılın Avrupa şampiyonuyduk. Allah bize nasip etti ve 6'ncı finalimizi oynamak nasip oldu. 4'üncü Avrupa şampiyonluğumuzu almak nasip oldu. Bireyselde gönül istedi ki bugün çift altın madalya ile burada olayım fakat ufak bir talihsizlik yaşadım. Maç istediğim gibi gitmedi. Maçın içinde birkaç taktik hatası yaptım ondan dolayı talihsiz bir şekilde bireysele veda etmiş oldum" diye konuştu.



54'üncü Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular şu şekilde:



ALTIN MADALYA Uğur Aktaş (Erkekler kumite 84 kg) Merve Çoban (Kadınlar kumite 61 kg) Erkek Kumite Milli Takımı (Burak Uygur, Alpaslan Yamanoğlu, Erman Eltemur, Uğur Aktaş, Murat Öz, Muratcan Deniz, Enes Bulut)



GÜMÜŞ MADALYA Tuba Yakan (Kadınlar kumite 55 kg) Ali Sofuoğlu (Erkekler kata) Kadın Kumite Milli Takımı (Merve Hocaoğlu, Yıldız Aras, Eda Eltemur, Merve Çoban) Erkek Kata Milli Takımı (Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran)



BRONZ MADALYA



Serap Özçelik Arapoğlu (Kadınlar kumite 50 kg) Dilara Eltemur (Kadınlar kata) Eray Şamdan (Erkekler kumite 60 kg) Merve Hocaoğlu (Kadınlar kumite +68 kg)

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Beşiktaş, Dorukhan'ın Bonservisini Belirledi

Marcao'dan Fatih Terim'e Büyük Övgü

Varane, Real Madrid'den Ayrılmak İstiyor

Beşiktaş ve Başakşehir'i Reddeden Oghenekaro Etebo, Kıymete Bindi