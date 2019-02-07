Tarihi Baştan Yazdıran Göbeklitepe

Urfa, Mardin, Nemrut Dağı, Hasankeyf gibi çevredeki tarihi şehir ve beldeleri de içine alan GAP Turları kapsamında sunduğu Göbeklitepe gezileriyle, tarihi baştan yazdıran bu eşsiz bölgeyi ziyaret etmek isteyenlere keyifli bir seyahat fırsatı sunuyor.

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe, 2019 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle tatilcilerin gözde destinasyonları arasında dikkat çekmeye başladı. Ören yerinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında edinilen bulgularla bugüne dek dünya üzerinde bilinen en eski dini yapı olarak nitelendirilen ve 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihini baştan yazdıran Göbeklitepe, tüm insanlığa mal olan, dünyadaki en önemli tapınak ve anıtsal yapıların başında geliyor. Göbeklitepe bu eşsiz özelliğiyle, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Bu benzersiz anıtsal yapının Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Örencik köyü yakınlarında konumlanmasından ötürü seyahat severler, Göbeklitepe'yi ziyaret ederken civardaki önemli merkezlere uğramayı da ihmal etmiyorlar.

GÖBEKLİTEPE'DEN GELEN ESERLERE YAKINDAN BAKIN

GAP Turu'nun ikinci gününde, Mardin - Mezopotamya Ovası - Göbeklitepe – Harran bacağında gezilebilen Göbeklitepe'de T şeklindeki dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları görülebiliyor. Bu anıtsal tapınakta gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ortaya çıkan eserlere yakından bakmak içinse Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmek gerekiyor.