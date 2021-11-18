Tarihi bedesten esnafına sığınan leylek kentte ilgi odağı oldu - Son Dakika

Tarihi bedesten esnafına sığınan leylek kentte ilgi odağı oldu

Leyleği sokakta görenler telefonuna sarılıyor

TEKİRDAĞ - Göç esnasında sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'da tarihi bedesten esnafına sığınan leylek, kentte ilgi odağı haline geldi. Leyleği görenler fotoğrafını çekmek için cep telefonlarına sarılıyor.

Avrupa ve Afrika arasında göç halinde bulunan leylekler Marmara'dan geçerken sürüden ayrılan bir leylek, yaklaşık 3 ay önce Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Eskicami-Ortacami Mahallesi'ndeki tarihi bedesten çarşısına kondu. Esnafın beslediği leyleğin ünü sosyal medyada sıkça paylaşılması ve haberlere konu olması ile bir anda sınırları aştı. Şehir hayatına alıştıktan sonra sahil sokak demeden şehri didik didik gezmeye başlayan leyleği sokakta görenler hemen cep telefonlarına sarılıyor. Geceyi bedestende geçiren leylek, gündüzleri ise Tekirdağ sahilde olta ile balık tutan balıkçıların yanından ayrılmıyor. Olta balıkçıları, tuttukları balıkları leylekle paylaşıyor.

Senelerdir olta balıkçılığı yapan 60 yaşındaki Emin Edebali, "Emekliyim. Sabah geliyorum buraya, oltayı takıyorum işte burada bir şekilde eğleniyoruz. Bir tane de leyleğimiz var. O da bu sene geldi, besliyoruz. Kedilerimiz, güvercinlerimiz var, onları besliyoruz. Leyleği besliyoruz. Onlara göre küçük balıklar var, onları yediriyoruz" dedi.

Leyleğin artık meşhur olduğunu, sosyal medya ve haberlerde görenlerin gelip leyleği çektiklerini ifade eden Edebali, "Leylek artık meşhur oldu. Bizim komşu ilçelerden de gelip leyleği çeken var. Leylek önlü oldu yani. Artık bu kışı bizimle beraber geçirecek. İnşallah yazın arkadaşları gelir, yine onlara katılır ve devam eder sürüsüne. Bu sene büyük ihtimal yolunu şaşırdı ya da halsiz hissetti kendini. O yüzden leylek bize emanet. Leylek sabah en geç 08.00'de burada. Hemen yanımızda yemeğini yer. Saat 16.00 gibi ise bedestene uçar gider. Leyleğe meraklı insanlar. Fotoğraf çekiyorlar. Ama işte küçük çocukları kollamak lazım. Hayvan bu bilmiyor. Böyle boyuna yakın gördüğü zaman saldırabiliyor. Sokulmamak lazım, çocukları kollamak lazım" diye konuştu.