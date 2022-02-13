Tarihi bina alevlere teslim oldu - Son Dakika

Eskişehir'in Odunpazarı Bölgesi'ndeki tarihi binada çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Odunpazarı evlerinin bulunduğu Akcami Mahallesi Demirler Sokak'ta bulunan tarihi bir binada meydana geldi. Daha önce kafe olarak kullanılan ve yaklaşık 3 aydır boş olduğu öğrenilen binada, dün gece 01.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, binada ise maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir yaralanan olmadı. Öte yandan, incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. - ESKİŞEHİR