Tarihi bina, Piri Reis Müzesi ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi olarak hizmet verecek - Son Dakika

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restorasyonu için, "Bir bölümü Piri Reis Müzesi, bir bölümü de Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi olacak. İstiyoruz ki bütün araştırmacılar ve tarihçiler gelsin, Çanakkale'de araştırmalarını yapsın" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Piri Reis Müzesi'nin bir bölümü, yapılacak restorasyon çalışması ile Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi olarak hizmet verecek. Alan Başkanlığı'nca bir firma ile sözleşme bedeli 3 milyon 878 bin 293 lira olarak belirlenen proje kapsamında müzede binada düzenlemeler yapılacak. 400 günde tamamlanması planlanan projenin, 17 Aralık 2020'de bitirilmesi planlanıyor.

Piri Reis Müzesi'nin araştırma merkezine dönüştürülmesi amaçlanan projede alt yapı çalışmalarının ardından elektrik, ısıtma ve soğutma sistemlerinin tamamlanması hedefleniyor. Planlanan merkezde Çanakkale savaşlarını araştırmak isteyen yerel, ulusal ve uluslararası araştırmacılar için dijital arşiv hizmeti de verilmesi planlanıyor.

'TARİHÇİLER ÇANAKKALE'DE ARAŞTIRMALARINI YAPSIN'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, sonra da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımıza devredilen Piri Reis Müzesi'nde bakım, onarım faaliyetleri başlamış durumda. Piri Reis Müzesi tahsis amacına, işlevine uygun bir şekilde yine Piri Reis Müzesi olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Müzenin bir bölümü Piri Reis Müzesi olacak, bir bölümü de Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi olacak. İstiyoruz ki, bütün araştırmacılar ve tarihçiler gelsin, Çanakkale'de araştırmalarını yapsın. Bizim Tarihi Alan Başkanlığı olarak çok fazla sayıda ve nitelikli ölçüde Çanakkale tarihiyle, araştırmacılara yönelik olarak da kitaplarımız, koleksiyonumuz oluştu. Şuanda Çanakkale tarihiyle, Çanakkale savaşları tarihiyle alakalı en kesin ve doğru bilgileri içeren külliyat Tarihi Alan Başkanlığı olarak bizde toplanmış durumda. Biz de bu bilgileri burada ziyaretçilerimizin, araştırmacılarımızın hizmetine sunalım. Burası bir merkez olsun. Çanakkale'yle, Çanakkale harp tarihiyle, Çanakkale savaşlarıyla ilgili kim en öğrenmek istiyorsa, araştırma yapmak istiyorsa, Çanakkale'de bizim misafirimiz olsun. İnsanlara kolaylık olması için de Çanakkale merkezde bu Piri Reis binasını kütüphane ve araştırma merkezi olarak değerlendirmeye karar verdik. Bu bina Piri Reis Müzesi olarak kullanılmaya devam edecek. Bir katı da araştırma merkezi olacak. Yaklaşık bir yıl gibi bir süre içerisinde de bu bina hizmet vermeye başlamış olacak" dedi.

Kaşdemir, açıklamasının ardından çalışmaların devam ettiği merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.