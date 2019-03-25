Tarihi Binada 38 Yıl Sonra Ders Zili Çaldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve bir dönem lise olarak da hizmet veren tarihi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde, 38 yıl sonra yeniden ders zili çaldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve bir dönem lise olarak da hizmet veren tarihi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde, 38 yıl sonra yeniden ders zili çaldı.



"Manda ve himaye" fikrinin reddedilerek ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, 108 gün Milli Mücadele'ye merkezlik yapan Sivas'ta, valilik tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, 1981 yılına kadar Sivas Lisesi olarak eğitim verilen tarihi binada İnkılap Tarihi dersi verildi.



Programda konuşan Vali Salih Ayhan, 100 yıllık hikayesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan bir binada, sözlerin yetersiz kaldığını söyledi.



4 Eylül'ün Sivas için önemine işaret eden Ayhan, "4 Eylül Sivas Kongresi sadece Sivas için değil, ülkenin tamamı için hayati değer taşıyan bir anlam derinliğine sahiptir. Bir milletin kaderi, bu kongredeki dik duruş sayesinde belirlenmiş ve Türk milletinin yeryüzünden silinme arzusuna bir şamar atılmıştır." dedi.



"100 yıl boyunca buradan bağımsızlığımızı haykırdık"



Kongrede alınan kararlar sayesinde Türk milletinin, sonsuza kadar özgür yaşayacağını bütün dünyaya ilan ettiğini anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:



"Esareti tarihinin hiçbir döneminde kabul etmemiş bir milletin evlatlarıyız. Bizler bu kongrenin anlam ve önemini sürekli okumak zorundayız. Kongrenin 100. yılı. Bu manada 100 yıl boyunca buradan bağımsızlığımızı haykırdık. 'Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez' dedik. Bu binaya biraz daha ruh vererek bütün vatan evlatlarının bu binadan istifade etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Bu binayı her Türk evladının görüp buradaki ruh, atmosferden nasiplenmesi gerekmektedir. Belki sıradan bir bina gibi algılanabilir ama içerisindeki ruh, burada alınan kararlar, buradaki atmosfer bu milletin bağımsızlık meşalesinin ilk tutuştuğu yer olması hasebiyle kıymeti asla hiçbir maddi değerle tarif edilemez."



Ayhan, müze kültürünü geliştirmek adına inkılap derslerinin bundan sonra bu binada, arkeoloji derslerinin de arkeoloji müzesinde işleneceğini söyledi.



Lisenin mezunlarından 66 yaşındaki Necaattin Çelik de yıllar sonra aynı sınıf ve aynı sıralarda bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.



Vali Ayhan'ın ders zilini çalmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Necip Günaydın tarafından "Kongreler" konulu ders işlendi.



Tarihi binada, bu dönem yaklaşık 8 bin öğrenciye inkılap dersi verileceği öğrenildi.



Programa, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, lisenin eski mezunları ve Sivas Lisesi öğrencileri katıldı.

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