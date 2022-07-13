Tarihi binada aynı gün iki kez yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi binada aynı gün iki kez yangın çıktı

13.07.2022 02:21

Kars'ta iki katlı metruk tarihi binada aynı gün çıkan iki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ta iki katlı metruk tarihi binada aynı gün çıkan iki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerindeki iki katlı tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bitişikteki başka bir binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Yangın söndürüldükten 2 saat sonra iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce aynı tarihi bina ateşe verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince ikinci yangın da söndürüldü.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: AA

İtfaiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi binada aynı gün iki kez yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 02:38:52. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi binada aynı gün iki kez yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement