Yangın söndürüldükten 2 saat sonra iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce aynı tarihi bina ateşe verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince ikinci yangın da söndürüldü.

Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerindeki iki katlı tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarihi binada aynı gün iki kez yangın çıktı - Son Dakika

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