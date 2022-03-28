Tarihi binadaki kütüphanede çocuklara kitap oyuncakla sevdiriliyor - Son Dakika
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Tarihi binadaki kütüphanede çocuklara kitap oyuncakla sevdiriliyor

28.03.2022 11:01

Bursa'da çocuk kitapları ve etkinlik odaları bulunan kütüphanede okuma bilinci kazandırılmasının yanı sıra oyuncaklarla oynamalarına imkan verilen çocukların sosyalleşmeleri de sağlanıyor.

Bursa'da çocuk kitapları ve etkinlik odaları bulunan kütüphanede okuma bilinci kazandırılmasının yanı sıra oyuncaklarla oynamalarına imkan verilen

çocukların sosyalleşmeleri de sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi bina, 2015 yılından bu yana Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından geliştirilen eğitim içeriğiyle 0-12 yaş grubu çocuklara oyuncak kütüphanesi olarak hizmet veriyor.

1600'lü yılların ortalarında inşa edilerek hamam ve tekke olarak kullanılan binada daha sonra açılan Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi'nde, özellikle nitelikli oyuncağa ulaşamayan, sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı çocukların gelişimlerine destek sağlanıyor.

Çocukların okul öncesi eğitime hazırlanmasının da amaçlandığı kütüphaneye üye olanlar, evlerine ödünç oyuncak ve kitap götürebiliyor.

Açıldığı günden bu yana 160 bine yakın çocuğun yararlandığı kütüphaneye gelenler için ayrıca masal okuma, drama, atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kütüphane görevlisi ve çocuk gelişimcisi Büşra Arıkan, AA muhabirine, oyuncak kütüphanesinin 7 yıl önce Büyükşehir Belediyesi ve BUÜ iş birliğiyle kurulduğunu söyledi.

Kütüphanenin amaçlarından birinin de çocukları oyuncaklarla tanıştırmak olduğunu aktaran Arıkan, "Çocukların oyuncakları evlerine götürüp oynamalarını, eğitimlerine katkıda bulunmayı, kütüphaneyi oyunla sevdirmeyi amaçlıyoruz. Yaş gruplarına uygun oyun odalarımız mevcut." dedi.

Öğrenci gruplarını da ağırlıyorlar

Arıkan, akıl ve kutu oyunu setleri, erkek ve kız çocuklara uygun oyuncaklar gibi çok sayıda materyalin tarihi yapıda bulunduğunu anlattı.

Yıllık 30 lira üyelik ücretiyle çocukların kütüphaneden 15 günlüğüne ödünç oyuncak alabildiğini bildiren Arıkan, şöyle konuştu:

"Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini gruplar halinde kütüphanemizde ağırlıyoruz. Çocuklar oyun odasından, kitap odasından, atölyeden faydalanabiliyorlar. Burası farklı bir ortam, hemen hemen her çocuğun evinde olan bütün oyuncaklar mevcut ama burada arkadaş ediniyorlar, sosyalleşiyorlar, anne ve babalarıyla keyifli vakit geçirebiliyorlar."

Oyuncak kütüphanesinden faydalanan çocuklar ve velileri de uygulamadan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

Kütüphanenin çok faydalı olduğunu belirten veliler, çocuklarının keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

Tarihi binadaki kütüphanede çocuklara kitap oyuncakla sevdiriliyor
Tarihi binadaki kütüphanede çocuklara kitap oyuncakla sevdiriliyor
Tarihi binadaki kütüphanede çocuklara kitap oyuncakla sevdiriliyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi binadaki kütüphanede çocuklara kitap oyuncakla sevdiriliyor - Son Dakika


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