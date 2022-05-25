Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı

25.05.2022 16:59
Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı

VAN'da tarihi tekel binasından 320 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızların bulunması için çalışma yürüten polis ekipleri, kamera görüntülerini izleyip 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

VAN'da tarihi tekel binasından 320 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızların bulunması için çalışma yürüten polis ekipleri, kamera görüntülerini izleyip 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İpekyolu İlçesi'nde bulunan ve restore edilen tarihi tekel binasına giren hırsızlar, 320 bin lira değerinde televizyon, kombi, kamera kayıt cihazı ve muhtelif malzeme çaldı. Şüphelilerin bulunması ile ilgili çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 760 saat kamera görüntüsü izleyip, hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler arasında bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ise cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan ayrıca 3 kişiye adli işlem yapılırken, ele geçirilen malzemeler yetkililere teslim edildi.

Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı
Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı
Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı
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Kaynak: DHA

İpekyolu, Polis, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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