İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi binanın ikinci katından akşam saatlerinde yere beton parça düştü. Esnafın haber vermesi üzerine gelen zabıta ekipleri parçanın düştüğü yere emniyet şeridi çekerek önlem alırken binadan kopan parça belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. İstiklal Caddesi'nde parçanın düştüğü yerde o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.