Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü - Son Dakika
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Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü

15.02.2021 19:38
Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi binanın 2'nci katından kopan beton parçası yola düştü.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi binanın 2'nci katından kopan beton parçası yola düştü. Her zaman kalabalık olan İstiklal Caddesi'nde parçanın düştüğü yerde o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi binanın ikinci katından akşam saatlerinde yere beton parça düştü. Esnafın haber vermesi üzerine gelen zabıta ekipleri parçanın düştüğü yere emniyet şeridi çekerek önlem alırken binadan kopan parça belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.  İstiklal Caddesi'nde parçanın düştüğü yerde o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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İstiklal Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi binadan kopan parça İstiklal Caddesi'ne düştü - Son Dakika

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