Tarihi binalar restore ediliyor - Son Dakika

Tekirdağ'da "Miras Atölyesi II Projesi" kapsamında yok olmaya yüz tutmuş kültür varlıklarını kırsal turizme kazandırmak için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje çalışmaları kapsamında Uçmakdere Mahallesi'nde, tarihi 2 ahşap bina aslına uygun bir şekilde restore edildi.

Bir asırdan uzun süren yıpranmışlığın ardından ilk zamanlardaki haline kavuşan tarihi binalar, doğal güzellikleriyle kırsal turizm tutkunlarının gözdesi olan Uçmakdere'yi ziyaret edenlerinde ilgisini çekiyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamada, turizmin belediyenin beş temel vizyonu arasında yer aldığını söyledi.

Doğal güzelliklere ve kültürel zenginliklere sahip Tekirdağ'ın, kırsal turizm alanında büyük bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Albayrak "Kültür varlıklarımızın restorasyonuyla turistler tarafından ziyaret edilebilecek yerlerin sayısı daha da artmış olacak. Tekirdağ'ı, kırsal turizmin önde gelen merkezlerinden biri haline getirmek hedefimizdir." dedi.

Uçmakdere Mahalle Muhtarı Burhan Elmas da yapılan çalışmalarla tarihi evlerin turizme kazandırılacağını dile getirdi.