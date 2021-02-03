Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu - Son Dakika

Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu

03.02.2021 01:10

Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu Büyük bir gürültüyle çöken çatıdan kopan parçalar şans eseri kimseye zarar vermedi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boş halde bulunan 2 katlı tarihi bir binanın çatısından beton parçalar büyük bir gürültüyle aniden çöktü.

Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu

Büyük bir gürültüyle çöken çatıdan kopan parçalar şans eseri kimseye zarar vermedi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boş halde bulunan 2 katlı tarihi bir binanın çatısından beton parçalar büyük bir gürültüyle aniden çöktü. Binanın boş olması ve çevresinde kimsenin bulunmaması bir faciayı engelledi.

Alaşehir ilçesinde saat 22.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi, Şehit Nuri Caddesi No: 100'de Alaşehirli eski avukatlardan Fahri Dayı'ya ait olan Cumhuriyet dönemi tarihi eserler bünyesinde bulunan iki katlı eski boş binanın çatısı aniden çöktü. Gelen gürültüyü patlama zanneden komşular duydukları ses üzerine dışarıya çıkarak durumu polise haber verdiler.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil ekipleri ile Alaşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekipleri evin içerisine girerek, evde kimse olmadığını tespit etti. Güvenlik güçleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak, bölgede güvenlik önlemlerini alındı. Binada insan bulunmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Binanın çökmesi ve hasarla ilgili çalışmalar sabah teknik ekipler tarafından yapılacağı bildirildi.

Mahalle sakinleri son günlerde yaşanan depremler nedeniyle binada çatlaklar oluştuğunu ve çatıdaki betonların düşmüş olabileceğini dile getirdi.

Evin çatısından kopan beton parçalarının düşmesinden az önce olay yerinden geçen görgü tanıklarından mahalle sakini Ferhat Kuru, "Ben bakkaldan geliyordum. Birden patırtı, gürültü oldu. Arkama bir baktım, köşedeki ev yıkılmış." dedi.

Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu
Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu
Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu
Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi binanın çatısından beton parçaları koptu - Son Dakika


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