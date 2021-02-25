Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam - Son Dakika

Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam

25.02.2021 16:00
Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun yeni dönem projeleri arasında yer alan, Tarihi Türk Ticaret Bankası Binası'nın Müze olarak Adapazarı'na kazandırılması çalışmalarında Bina Restorasyon İhalesi de tamamlandı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun yeni dönem projeleri arasında yer alan, Tarihi Türk Ticaret Bankası Binası'nın Müze olarak Adapazarı'na kazandırılması çalışmalarında Bina Restorasyon İhalesi de tamamlandı. İhaleye 10 firma teklif sundu. Başkan Işıksu, "Tarihi Banka Binamızın restorasyon çalışmaları çok yakında başlıyor. Müzemiz geliyor, heyecanlıyız, mutluyuz" dedi.

Türkiye'nin ticaret ve kültür tarihinde önemli değerler arasında gösterilen, şahsi teşebbüs ve özel sermaye ile ilk banka, 1913 yılında, Adapazarı'nda "Adapazarı İslam Ticaret Bankası" adıyla kurulmuştu. Daha sonraları adını Türk Ticaret Bankası olarak değiştiren bu bankanın kurulmasıyla bankacılık tarihi yeni ve oldukça önemli bir aşamaya ulaşmıştı. Bankanın kurulduğu tarihi bina, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun girişimleri ve Türk Ticaret Bankası A.Ş. yetkilileriyle temasları neticesinde müzeye dönüştürülüyor. Yapılan protokolün ardından restorasyon ihalesi de tamamlandı.

Müze geliyor; mutlu ve heyecanlıyız

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, "Adapazarı'mızın kimliğine, ruhuna, tarihine saygıyla güzel çalışmaları bir bir neticelendiriyoruz. Tarihi İslam Ticaret bir diğer adı ile Türk Ticaret Bankası'nın binasını aslına uygun restore edeceğiz. İhaleyi kazanacak firma restorasyon çalışmalarını hemen başlatacak. Bankanın tarihi simgelerinin bulunduğu bir Müze Şubenin de yer alacağı bu çok önemli çalışma ile şehrin ticaret ve kültür tarihini müze ziyaretçilerine tanıtmak istiyoruz. Müzemiz geliyor, heyecanlıyız, mutluyuz" diye konuştu.

İhaleye 10 Firma Katıldı

Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan restorasyon ihalesine 10 firma teklif sundu. En yüksek teklifi Kamil Murat Firması 1 milyon 851 bin TL, en düşük teklifi ise İnsa İnşaat 1 milyon 441 bin 361 TL 71 Kuruş olarak verdi. İhale sonucu komisyonun incelemesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. - SAKARYA

Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam
Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam
Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam
Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam
Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam
Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam

Restorasyon, Türkiye, Müze, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek         
11:12
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış         
10:53
"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten         
10:49
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun         
08:49
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:39:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei