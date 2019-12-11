Tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaik koruma altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaik koruma altına alındı - Son Dakika Magazin

Tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaik koruma altına alındı

6 saat önce

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, aralarında gazeteci, sinemacı, yazar ve şairlerin de bulunduğu bir heyeti Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde ağırladı.

Tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaik koruma altına alındı, System.String[]

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, aralarında gazeteci, sinemacı, yazar ve şairlerin de bulunduğu bir heyeti Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde ağırladı.


Restore edildikten sonra Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binada gerçekleşen toplantıda Arısoy, binanın restorasyonu esnasında milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen bir mozaik yer döşemesinin keşfedildiğini belirtti.


Zemin katta bulunan mozaiğin dışarıya doğru uzadığını fark edince hemen deneme kazısı yaptıklarını ve bölgeyi koruma altına aldıklarını ifade eden Arısoy, "Dolayısıyla çalışmalar bittiğinde burası aynı zamanda bir mozaik müzesi özelliği de kazanacak." diye konuştu.


Ömer Arısoy, Asitane Vakfıyla ortak çalışma sonrası mekanda kitap şifahanesi olarak da hizmet verileceğini aktardı.


Tarihi binanın, belediye başkanlığı faaliyetlerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra müze, sergi salonu, kütüphane ve kitap şifahanesi olarak işlev göreceğini belirten Arısoy, binanın 1800'lü yılların başında askeri hastane olarak yapıldığını, 1950'li yılların başına kadar da hastane olarak kaldığını aktardı.


1956'dan sonra yurt olan yapının, daha sonra göçmenler için misafirhane olarak kullanıldığını ifade eden Arısoy, binanın 1989'da Zeytinburnu Belediyesi başkanlık binası olarak hizmet vermeye başladığını ve bugün itibarıyla yeni kimliğiyle Kazlıçeşme Sanat Merkezi olarak faaliyet gösterdiğini dile getirdi.


Merkezefendi'ye tarihi simit fırını


Arısoy, Zeytinburnu'nda iki yeni kültür mekanı açacaklarını belirterek, "Bunlardan birisi tarihi Merkezefendi fırını. Fırın tekrar faaliyete geçecek. Kendisine özgü bir konseptle iyi bir simit fırınını mart ayında faaliyete geçireceğiz. İkinci kültür mekanı olarak hem kendi yayınlarımızın hem de şehir kitapları satan bir Zeytinburnu kitapçısı yapacağız. Son zamanlarda popüler hale gelen kitap kahve formatında düşünüyoruz." diye konuştu.


Arısoy, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kazlıçeşme Sanat Galerisinde açılışı yapılan ve 20 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek "Selahattin Kara Resim Sergisi"ni davetlilere gezdirdi.


Programın ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy ile davetliler hatıra fotoğrafı çekildi.

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti
Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı: Yerimi doldurmaya çalışmışsın Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı Takipçisinden Şeyma Subaşı'na ilginç öneri: Kuyruğunu dik tutmaya çalış

Son Dakika Haberleri
23:29 Mine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti - Magazin
22:14 Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı: Yerimi doldurmaya çalışmışsın - Magazin
21:38 Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı - Magazin
21:06 Takipçisinden Şeyma Subaşı'na ilginç öneri: Kuyruğunu dik tutmaya çalış - Magazin
20:22 Bir yılda 90 kilo verdi! Yeni Zelandalı Simone Anderson bambaşka biri oldu - Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 00:12:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaik koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]