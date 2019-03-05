Son Dakika Haberleri: Tarihi Binaya Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Adı Verildi

Tarihi Binaya Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Adı Verildi

1 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi olarak kullanılan binaya "Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi" adı verildiği belirtildi.

Tarihi Binaya Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Adı Verildi, System.String[]
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi olarak kullanılan binaya "Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi" adı verildiği belirtildi.

KBÜ'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla KBÜ ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, 1890'da dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa tarafından "Frengi ve Gureba Hastanesi" olarak yapılan ve şu an KBÜ Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi olarak kullanılan binaya Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi verildiği belirtildi.

KBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca da Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisini öğrencilere anlatmak amacıyla katalog yapıldığı aktarılan açıklamada, İslam bilim tarihinin insanlığa yaptığı katkılar çerçevesinde Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla farklı nitelikte çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:26 Kaynak: AA

Safranbolu, Fuat Sezgin, Güncel
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