Tarihi binayı çöp eve çevirdiler - Son Dakika

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

18.05.2021 17:07

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler Tarihi binada çöplerin temizlemesinin ardından ilaçlama yapıldı Belediye ekipleri tarihi binaya çöp atan apartmanlara tebligat yaptı Çorum'da korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir bina, çevresindeki apartmanlardan atılan çöpler yüzünden çöp...

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Tarihi binada çöplerin temizlemesinin ardından ilaçlama yapıldı

Belediye ekipleri tarihi binaya çöp atan apartmanlara tebligat yaptı

ÇORUM - Çorum'da korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir bina, çevresindeki apartmanlardan atılan çöpler yüzünden çöp eve dönüştü.

Üçtutlar Mahallesi Osmancık 2. Sokak'ta bulunan ve korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir binadan gelen çöp kokularından rahatsız olan vatandaşlar durumu Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yıkılma tehlikesine karşı daha önce tedbir olarak çevresine örülen sac korkulukları söken zabıta ekipleri manzara karşısında şok oldu. Evde inceleme yapan Belediye ekipleri, çöplerin çevredeki apartmanlardan atıldığını tespit ederek gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu Belediye Encümenine taşıdı.

Encümen kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle ivedi olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı. Temizlik İşleri ekiplerinin tarihi binada yaptıkları çalışmayla çöpleri temizlemesinin ardından ilaçlama yapılarak çöplerin atıldığı apartmanlara tebligat bırakıldı.

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler
Tarihi binayı çöp eve çevirdiler
Tarihi binayı çöp eve çevirdiler
Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Osmancık, Zabıta, Çorum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi binayı çöp eve çevirdiler - Son Dakika


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