"Tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz" diyen Mansur Yavaş, Melih Bulu'yu istifaya davet etti - Son Dakika

"Tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz" diyen Mansur Yavaş, Melih Bulu'yu istifaya davet etti

03.02.2021 07:33

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yazdığı mektup ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'yu istifaya davet etti. Yavaş, "Sorumluluk sahibi bir bilim adamı olduğunuzu göstererek, atandığınız rektörlük görevinden feragat edip, ülkemiz adına tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından sonra başlatılan protesto gösterileri hala devam ediyor. Polis ile protestocular sık sık karşı karşıya gelirken, son iki günde yüzlerce şüpheli gözaltına alındı.

"MAKAMINIZDAN İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir mektup yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rektör Bulu'yu istifaya davet etti. Yavaş yaptığı paylaşımda, "Sn. Prof. Dr. Melih Bulu'ya açık mektubumdur. Sizi gerek üniversitede huzuru sağlamak gerekse ülkemizde kutuplaşmayı önlemek adına, makamınızdan istifaya davet ediyorum" dedi.

Mansur Yavaş kaleme aldığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Melih Bulu,

Bir yönetici sorumluluğu ile size bu mektubu yazıyorum.

Gerginliklerden yorulmuş olan ülkemizde, elinize tarihi bir fırsat geçti. Tek bir hareketinizle, ülkemize ve milletimizi büyük bir iyilik yapabilirsiniz.

"ÜLKEMİZ ADINA TARİHİ BİR FEDAKARLIK YAPABİLİRSİNİZ"

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan ve ülkeye yayılma eğilimi gösteren krizle ilgili, belki de hiçbir siyasi liderde, hiçbir partide ve hiçbir sivil toplum kuruluşunda olmayan bir imkana sahipsiniz. Sorumluluk sahibi bir bilim adamı olduğunuzu göstererek, atandığınız rektörlük görevinden feragat edip, ülkemiz adına tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz.

Lütfen bir feraset örneği gösterin ve isminiz üzerinden gençlerimizin, güvenlik güçlerimizin, toplumsal kesimlerimizin karşı karşıya gelmesine daha fazla izin vermeyin.

"BU TARİHİ OLGUNLUĞU, KENDİNİZDEN VE MİLLETİMİZDEN ESİRGEMEYİN"

İsminiz, kamplaşmanın bir öznesi değil, ülkesi ve milleti için makamdan fedakarlık yapabilen bir bilim adamı olarak anılsın. Bu tarihi olgunluğu, kendinizden ve milletimizden esirgemeyin.

Bu ülkenin nice genç fidanları vatan savunması için hayatlarını feda ederken, ülkenin krize girmemesi adına size düşen en anlamlı görev makamı terk etmekse, bunu derhal gerçekleştirmek, sizi asla küçültmeyecek, aksine büyütecektir. Gelin akl-ı selimle davranın. Ne gençlerimiz zarar görsün ne de polislerimiz onlarla karşı karşıya gelsin.

"MAKAMLAR GİDİCİ, MİLLETÇE BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ KALICIDIR"

Gerginliklerden ve kutuplaşmalardan yorulmuş milletimize babacan bir tavırla soluklanma imkanı sağlayın. Eğer bir kurban verilecekse, akademik barışı, gençliği ve geleceğimizi değil, makamınızı kurban verin. Çünkü makamlar gidici, milletçe birlik ve beraberliğimiz kalıcıdır.

"MESELE ÜLKEMİZİN BİR KRİZE SÜRÜKLENME MESELESİDİR"

Unutmayın, siz makamdan ayrılma kararlılığı gösterdiğinizde, bir yandan üniversitede huzurun sağlanmasına vesile olacak, diğer yandan bu krizi fırsata çevirmek isteyen kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bırakmış olacaksınız. Mesele, artık sizin akademik kariyerinizi tartışmak değildir. Mesele, ülkemizin, sizin adınız ve atandığınız makam üzerinden yeni bir krize sürüklenme meselesidir.

"FEDAKARLIK YAPMAK SİZE DÜŞÜYOR"

Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, her gencimiz bir annenin duası, bir ailenin parçası, bir geleceğin yazısıdır. Boğaziçi kültürünü 'işi kavgaya götürmeden uzlaşılabilen bir kültür' olarak tanımlamıştınız. İşte tam fırsatı. İşi daha fazla kavgaya götürmeden, üniversiteyi 'bilim yuvası' kimliğine dönüştürmek ve 'uzlaşı'nın önünü açmak için fedakarlık yapmak size düşüyor.

"HEM AKADEMİSYENLİK HEM DE VATANSEVERLİK GÖREVİDİR"

Tek bir hareketinizle bunu sağlamak elinizde. O koltukta bulunduğunuz her dakika, masum gençlerimizin zarar görmesine, gözümüzden sakındığımız güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmesine sebep oluyorsa, o tek hareketi yapmanız, hem akademisyenlik hem de vatanseverlik görevidir.

"YENİ BİR KRİZİN EŞİĞİNDEKİ ÜLKEMİZE NEFES ALDIRMIŞ OLUN"

Kendinizi ve ülkemizi bu milli görevden mahrum etmeyin ve gecikmeden gereğini yapın. Böylece fedakarlıkla tarih yazmış, yeni bir krizin eşiğindeki ülkemize nefes aldırmış olun"

'Tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz' diyen Mansur Yavaş, Melih Bulu'yu istifaya davet etti
Tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz diyen Mansur Yavaş, Melih Bulu'yu istifaya davet etti

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Son Dakika Politika 'Tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz' diyen Mansur Yavaş, Melih Bulu'yu istifaya davet etti - Son Dakika


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