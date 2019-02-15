Tarihi Bir Kentin Kimlik Değerlerini Koruma ve Geliştirme, Gaziantep Deneyimi" Eğitimi

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, "Tarihi Bir Kentin Kimlik Değerlerini Koruma ve Geliştirme, Gaziantep Deneyimi" adlı akademi eğitimi düzenlendi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, "Tarihi Bir Kentin Kimlik Değerlerini Koruma ve Geliştirme, Gaziantep Deneyimi" adlı akademi eğitimi düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) Daire Başkanlığınca kentin tarihi derinliğinden beslenen kimlik değerlerini çağdaş bir kent ortamında görünür kılmak üzere, gerekli yöntem, araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamayı amaçlayan eğitim programı hazırlandı.



Programa katılan tarihçiler, kent kimliği, tarihi miras, koruma ve kültür turizmi ilişkisinin kente yansımalarını yakından gördü.



İki gün süren eğitimde, KUDEB Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, Gaziantep koruma çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.



ÇEKÜL Vakfı Güneydoğu Bölge Koordinatörü Zafer Okuducu, "Koruma politikalarında kamu, yerel, sivil, özel birliktelik" konulu bir konuşma yaptı.



KUDEB Denetim Şube Müdürü Ökkeş Kavak, KUDEB çalışma usul ve esaslarını anlattı.



KUDEB UNESCO Şube Müdürü Gaye Cansunar Yetkin ise UNESCO sürecinde Gaziantep'i ele aldı.



Eğitim programı kapsamında katılımcılar, Bey Mahallesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Evi, Hıdır Sokak, Ömer Ersoy Kültür Merkezi, Kurtuluş Camisi, Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi, Milli Mücadele Müzesi, Şehreküstü Konakları, Şeyh Fethullah Camisi ve Kasteli, Kozluca Kasteli, Pişirici Kasteli, Mevlevihane Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten, Gümrük Han, Millet Hanı, Büdeyri Han, Hışva Han, Hamam Müzesi, Mutfak Müzesi, Çamurcu Sokak, Butik Otel, Kır Kahvesi ve Naib Hamamı'nı gezdi.



Programa katılanlara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından katılım sertifikası verildi.

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