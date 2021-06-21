Mardin'de tarihi Birinci Cadde yıkanarak dezenfekte edildi - Son Dakika

Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde tarihi Birinci Cadde, köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, tarihi Birinci Cadde'de hafta sonu yaşanan ziyaretçi yoğunluğundan dolayı yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, caddeyi yıkarak dezenfekte etti.
Ekipler, caddeyi köpüklü su ile yıkadı, sonra dezenfekte etti.
Kaynak: AA
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