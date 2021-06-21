Mardin'de tarihi Birinci Cadde yıkanarak dezenfekte edildi - Son Dakika

Mardin'de tarihi Birinci Cadde yıkanarak dezenfekte edildi

Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde tarihi Birinci Cadde, köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edildi.

Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde tarihi Birinci Cadde, köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, tarihi Birinci Cadde'de hafta sonu yaşanan ziyaretçi yoğunluğundan dolayı yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, caddeyi yıkarak dezenfekte etti. Ekipler, caddeyi köpüklü su ile yıkadı, sonra dezenfekte etti.

Son Dakika

Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?

Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu

Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak

Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler

Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu

Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti