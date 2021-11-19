Tarihi bölgede kültür turları devam ediyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, son olarak Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan kadınlar için Odunpazarı Tarihi Bölgede kültür turu düzenledi.

71 Evler Aydın Arat Halk Merkezi ile başlayan kültür turu, Gündoğdu ve Erenköy Halk Merkezlerinin ardından Orhangazi Mahallesinde bulunan Orhangazi Halk Merkezi ile devam etti. Orhangazi Mahallesinde yaşayan kadınlar, Yeşil Efendi Konağı, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Lületaşı Müzesi, Osman Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Kitap Müzesi'ni gezdi. Kadınlar, Odunpazarı'nın tarihi ve müzeler hakkında detaylı bilgi edindi. Hem eğlenceli hem de kültür ve sanat dolu bir gün geçiren kadınlar, kendilerine bu imkânı sunan başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt olmak üzere, diğer tüm yetkililere teşekkür ettiler.

Yetkililer, Odunpazarı kültür turlarının diğer halk merkezleri ile devam edeceğini belirtti.