Tarihi Bolvadin Alaca Camii Bakıma Alındı
6 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan tarihi Alaca Camii bakım çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldı.
Afyonkarahisar
'ın Bolvadin
ilçesinde bulunan tarihi Alaca
Camii bakım çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldı.
Cami, Sultan Alaaddin Keykubat
'ın emriyle Konyalı Mimar Emiriddin Mikail tarafından inşa edilmişti. Dikdörtgen, 9 sütun üzerine düz ahşap tavan işçiliği Selçuklu
motifleriyle süslenmiş, minaresi sekizgen minare kapısı bütün ceviz oyma sanatıyla, namaz vakitleri çizelgesi çizilmiş olan Alaca Camii 1275 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır.
1553 de Kanuni Sultan Süleyman
'ın Ridaniye Seferinde Mimar Sinan
ve kalfası Bolvadinli Mimar Hacı Halife tarafından yeniden inşa edilen camiinin bakım çalışmalarının ardından tekrar ibadet açılması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:44 Kaynak: İHA
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