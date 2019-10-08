Son Dakika Haberleri: Tarihi 'Bosna-Türkiye-Sırbistan 3'lü Balkan Zirvesi' başladı
Son Dakika Dünya Tarihi 'Bosna-Türkiye-Sırbistan 3'lü Balkan Zirvesi' başladı

Tarihi 'Bosna-Türkiye-Sırbistan 3'lü Balkan Zirvesi' başladı

4 dakika önce

Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek arasında düzenlenen '3’lü Baklan Zirvesi' başladı.

Tarihi 'Bosna-Türkiye-Sırbistan 3'lü Balkan Zirvesi' başladı, System.String[]

Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek arasında düzenlenen '3'lü Balkan Zirvesi' Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.


Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç ile zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

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Sırbistan Karadağ, Bosna - Hersek, Belgrad, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:21 
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