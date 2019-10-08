Tarihi 'Bosna-Türkiye-Sırbistan 3'lü Balkan Zirvesi' başladı

Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek arasında düzenlenen '3'lü Balkan Zirvesi' Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.



Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç ile zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi.