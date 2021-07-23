Tarihi Boyabat Kalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Kurban Bayramı tatili sürecinde Boyabat Kalesi ilgi gören yerler arasında yer aldı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AA muhabirine, tüm hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yoğun bir bayram süreci geçirdiklerini belirten Çakıcı, "Gurbetçilerimiz geçen yıl pandemi nedeniyle gelememişlerdi ama bu yıl büyüğüyle küçüğüyle insanlarımız Anadolu'ya akın etti. Dolayısıyla Boyabat'ta iki üç katı nüfusla köylerimiz ve ilçe merkezimiz dolu. Biz memnunuz, onlardan da razıyız." dedi.

Belediye olarak tarihi bölgelerin temizlenmesinde sıkıntı çektiklerini dile getiren Çakıcı, şunları kaydetti:

"Öncelikle hemşehrilerimizden özür diliyorum. Kale bizim kimliğimiz. Tarihimizin en büyük değeri ve bize emanet. O açıdan kalemizle ilgili projemiz var. İnşallah yakın süre içinde Kültür ve Turizm Bakanlığıyla beraber ihalesini yapacağız. Çevre düzenlemesi, aydınlatması, turnikeleri ve satış büfeleriyle beraber inşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar çok güzel, tertemiz bir kaleye hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bekliyoruz. Daha kimlikli, daha temiz, doğal gazı bitmiş, tarihi Orta Çarşı'nın restorasyonu bitmiş, cam terasıyla, nakış gibi işlenmiş sokaklarıyla, caddeleriyle inşallah birkaç sene içinde muhteşem, güzel bir Boyabat'ı onlara yaşatacağız."