Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı

08.03.2022 15:03
Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı

İZMİR'de 62 yıllık hizmet sonrası kapatılan ve yıkım kararı verilen Buca Cezaevi'nde yıkım işlemine başlandı.

İZMİR'de 62 yıllık hizmet sonrası kapatılan ve yıkım kararı verilen Buca Cezaevi'nde yıkım işlemine başlandı.

Geçen yıl 17 Mayıs'ta dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla kapatılan Buca Cezaevi'nde yıkım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, yıkım işlemine başladı. İhaleyi alan firmanın yetkilileri, 45 gün içinde yıkım işlemini tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. 62 yıl hizmet verilen yapının yerine yeşil alan, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı yapılması planlanıyor.

Öte yandan şehirleşmeyle mahallelerin arasında kalan Buca Cezaevi, 'Susuz Yaz' ve 'Ben Doğarken Ölmüşüm' gibi Yeşilçam filmlerine de ev sahipliği yaptı. Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler de geçmiş yıllarda Buca Cezaevi'nde yattı.


Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı
Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı
Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı
Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı
Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı
Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı
Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı
Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı
Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı
Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı
YORUMLAR
500
İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi Ödemiş'te Dünya Kadınlar Günü, festivalle kutlandı Ödemiş'te Dünya Kadınlar Günü, festivalle kutlandı

Adalet Bakanı, Buca Cezaevi, Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Ekonomi odaklı seçmen AK Parti'den koptu! Çekirdek seçmen ise yüzde 25 bandında
14:59 Rafta olmayan depoda çıktı! Marketler ayçiçek yağını bakın nerede saklıyor
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
14:40 Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
14:39 Putin Rusya'yı dünyaya kapatacak: 11 Mart'ta internetin fişini çekecek!
14:34 " Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz"! Belediyeden, "budur" dedirten afiş
14:22 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:09:34. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement