Son Dakika Haberleri: Tarihi Cami Alev Alev Yandı

Tarihi Cami Alev Alev Yandı

5 saat önce

Giresun'un merkez Boztekke köyünde 1911 yılında yapılan tarihi ahşap camide yangın çıktı.

Tarihi Cami Alev Alev Yandı, System.String[]
Giresun'un merkez Boztekke köyünde 1911 yılında yapılan tarihi ahşap camide yangın çıktı. Alev alev yanan cami tamamen kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, restore edilmekte olan tarihi camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi köylüler yapmaya çalıştı. Ancak ahşap olan cami kısa sürede alevlere direnemeyerek enkaz haline dönüştü. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:22 Kaynak: İHA

Giresun, 3. Sayfa
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