Tarihi Cami Alev Alev Yandı
5 saat önce
Tarihi cami alev alev yandıGİRESUN - Giresun merkez Boztekke köyünde 1911 yılında yapılan tarihi ahşap cami çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi.
Tarihi cami alev alev yandı
GİRESUN - Giresun
merkez Boztekke köyünde 1911 yılında yapılan tarihi ahşap cami çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre restore edilmekte olan tarihi camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi köylüler yapmaya çalıştı. Ancak ahşap olan cami kısa sürede alevlere direnemeyerek enkaz haline dönüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:28 Kaynak: İHA
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