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Tarihi cami bin yıldır Müslümanların hizmetinde

1 saat önce

Tokat Fatihi Melik Danişmend Gazi tarafından 11. yüzyılda inşa ettirilen Garipler Camisi, ramazanda dolup taşıyor.

Tarihi cami bin yıldır Müslümanların hizmetinde, System.String[]
FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Tokat Fatihi Melik Danişmend Gazi tarafından 11. yüzyılda inşa ettirilen Garipler Camisi, ramazanda dolup taşıyor.
Türklerin Anadolu'yu fethinden sonra yaptırılan Garipler Camisi, bin yıldır Anadolu topraklarında Müslümanlara hizmet veriyor. Pazarcık Mahallesi'ndeki tarihi caminin imam hatibi Adem İşbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin Danişmend Gazi tarafından 1080-1090 yıllarında yaptırıldığının bilindiğini söyledi.
Caminin Danişmendliler dönemine ait olduğuna işaret eden İşbilir, "1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Danişmend Ahmet Gazi'nin yaptırmış olduğu ilk camidir. Rivayete göre 1080 yılında ibadete açılmıştır." dedi.
Mimari özellikleriyle de caminin öne çıktığını belirten İşbilir, şöyle devam etti:
"Camimizin genel mimari özelliği kendine münhasırdır. Özel bir mimarisi vardır. Mihrabı, kitabesi kendi üzerinde olan tek mihraplı camidir. Bu mübarek ramazan ayında, tarihi özelliklerinden dolayı da cemaatimiz camimize yoğun ilgi göstermektedir. Tokat 1073 yılında Danişmend Ahmet Gazi tarafından fethedilmiştir. Rivayete göre 1076 yılında inşasına başlanıp 1080 yılında ibadete açıldığı belirtilir. Mihrabı ise bin 300 yıllarda yapılmış olup kitabesi kendi üzerinde orijinal olarak bulunan tek mihraptır. "
İşbilir, bin yıldır ibadete açık olan caminin insanlara manevi rehberlik yaptığını sözlerine ekledi.
Cemaatten Metin Asantaş ise ecdada hizmetlerinden dolayı rahmet dileyerek "Burada namaz kılmak manevi anlamda, huşu anlamında mükemmel. Yeni yapılan camiler de çok güzel ama ne hikmeti ilahi ise bu camilerde kılınan namazlar daha farklı. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Pazarcık, Tokat, Güncel
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