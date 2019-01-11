Tarihi Cami Cuma Namazı Sonrası Alevlere Teslim Oldu

Tarihi cami cuma namazı sonrası alevlere teslim olduKARABÜK - Karabük merkeze bağlı Yeşiltepe Köyü Camii'nde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde cuma namazı sonrası yangın çıktı.

Tarihi cami cuma namazı sonrası alevlere teslim oldu



KARABÜK - Karabük merkeze bağlı Yeşiltepe Köyü Camii'nde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde cuma namazı sonrası yangın çıktı.

Çıkan yangın sonrası rüzgarında etkisiyle tarihi cami yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cuma namazı sonrası Yeşiltepe Köyü Camii'nde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Camiden çıkan dumanları gören köylüler durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu arada köylülerin müdahale etmeye çalıştığı yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Alevlerin tamamen sardığı tarihi Yeşiltepe Camii itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile uzun uğraşlar sonrası söndürülürken, cami tamamen kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili Jandarma ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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