Tarihi cami minaresinde yıkılma tehlikesi - Son Dakika
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Tarihi cami minaresinde yıkılma tehlikesi

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kasımpaşa mahallesinde bulunan Süleyman Bey Camii'nin minaresi olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranınca yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Tarihi cami minaresinde yıkılma tehlikesi, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kasımpaşa mahallesinde bulunan Süleyman Bey Camii'nin minaresi olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranınca yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.


Bu tehlikeli durum karşısında minarenin tamiratının yapılmasını isteyen Cami Derneği yetkilileri, gerekli yerlere başvuruları yapmalarına rağmen caminin mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olunca bir sonuç alamadıklarını belirttiler. Cami Derneği yetkilileri, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan ve tehlike arz eden cami minaresine ne bakım yapılıyor, ne de yapılmasına izin veriliyor. Her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan minarenin bu durumu hem cemaatimizi hem de mahalle sakinleri huzursuz etti. Konuyu geçtiğimiz yıl Haziran ayında dilekçeyle Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ilettik. Bize caminin tarihi eser olduğu gerekçesiyle bir işlem yapılamayacağını belirttiler. Bu durum karşısında bizim de elimiz kolumuz bağlandı, minareye bir çivi dahi çakamıyoruz. Madem yaptırılmasına izin vermiyorsunuz o halde gelin bakım ve onarımını siz yapın. Aksi halde yarın yaşanabilecek olumsuzluklardan biz mesul değiliz" diyerek sıkıntılarını aktardılar.


Diğer taraftan konuyla ilgili olarak İlçe Müftülüğünce geçtiğimiz gün Vakıflar Bölge Müdürlüğüne resmi yazıyla cami minaresi ile ilgili durumun bir kez daha aktarıldığı belirtildi. - BİLECİK

Kasımpaşa, Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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