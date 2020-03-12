Tarihî cami ve türbe dezenfekte edildi - Son Dakika

Tarihî cami ve türbe dezenfekte edildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde İshakpaşa Camii ve türbesinin bulunduğu alanda virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek maksadıyla dezenfekte çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:08 Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İshakpaşa Camii ve türbesinin bulunduğu alanda virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek maksadıyla dezenfekte çalışması yapıldı.
Sağlık Bakanlığının Türkiye'de de korona virüs vak'asının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından İnegöl'de tedbirler artırıldı. Her gün yüzlerce kişinin geldiği İshakpaşa Cami ve türbesinde ilaçlama yapıldı. Bu çalışmalar önümüzdeki günlerde ilçede bulunan bütün camilerde gerçekleştirilecek. - BURSA
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