Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği - Son Dakika
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Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

6 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde askere gidecek olan gençler için tarihi Kocaseyfullah Camii'nde dua ediliyor.

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde askere gidecek olan gençler için tarihi Kocaseyfullah Camii'nde dua ediliyor.


800 yıllık olduğu bilinen Kocaseyfullah camiinin altında ve önünde bulunan alanda bir asırdır olduğu gibi toplanan vatandaşlar, askere gidecek gençler için hep birlikte dua ediyorlar ve onlarla helalleşiyorlar.


Şaphane ilçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "Vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerimizin asker uğurlama programına katıldık. Yaklaşık bir asırdır devam eden bu geleneğin yaşatılması, birlik ve beraberliğin böylesine güzel bir gelenekle gösterilmesi çok güzel bir olay. Annelerimiz, bacılarımız tüm halkımız burada. Bu kutsal göreve gidecek askerlerimiz için dualar okuduk. Allah kabul etsin. Askere giden evlatlarımıza vatan, millet, bayrak uğruna hayırlı teskereler diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Şaphane, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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