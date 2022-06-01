TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI - Son Dakika
Üye Girişi

TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI

01.06.2022 11:55

İSTANBUL'da 19. yüzyılda yapılan Seyyid Nizam Camii ve Tekkesi'nin kuyu bileziği kaldırıldı.

İSTANBUL'da 19. yüzyılda yapılan Seyyid Nizam Camii ve Tekkesi'nin kuyu bileziği kaldırıldı. Sosyal medyada tartışma konu su olması üzerine sanat tarihçisi Aytaç Güder, " Türkiye'de ne yazık ki tarihi ve kültürel miras deformasyona uğruyor. Bir gün gördüğümüz eserleri diğer gün göremeyebiliyoruz" dedi. Seyyid Nizam Vakfı Başkanı Dr. Ahmet Özdemir ise, "Kuyuya inen işçilerin ölme ihtimallerine karşı oksijen tüpü ile inme şartını getirdik. Ancak oksijen tüpü ile bilezikten geçemediler, bunun üzerine bileziği kaldırıp depomuza koyduk. O kapağı geçici olarak koyduk" açıklamasını yaptı.

Zeytinburnu'nda bulunan yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 19. yüzyılda inşa edildiği belirtilen Seyyid Nizam Camii ve Tekkesi'ne ait olan kuyu bileziği kaldırıldı. Kuyu bileziği, dikdörtgen planlı, kırma çatılı, saçaklı, ahşap çatılı tek katlı bir binadan oluşan tekkenin önünde bulunuyordu. Asıl hali yuvarlak şekilde olan kuyunun bileziği kaldırılarak, kuyunun girişi kare şekline getirildi. Sanat Tarihçisi Aytaç Güder, savaş dönemlerinde kullanılmak için yapılan kuyu bileziğinin altında büyük bir sistem olduğunu belirterek, kuyu bileziği için tedbir alınması gerektiğini söyledi.

"SAVAŞ DÖNEMLERİNDE VATANDAŞLARIN SUDAN FAYDALANMASI İÇİN YAPILMIŞ SİSTEM"

Sanat Tarihçisi Aytaç Güder, "Bulunduğumuz noktada Osmanlı döneminde yaptırılan bir sarnıcın bileziği bulunmaktaydı, ancak yerinde yok. Burada bir su yapısı olduğunun, altında bir sistem olduğunun belli olması amacıyla yapılmış. Yukarıdan bu sudan yararlanılıyor. Osmanlı'da su yapıları genelde Bizans'tan görüldüğü için onu aksettirerek kendileri devam ettirmiştir. Savaş dönemlerinde veya şehir kuşatma altına girdiği zamanlarda, vatandaşların sudan rahat faydalanabilmesi için böyle bir sistem yapılmış. Kuyu vasıtasıyla da suya ulaşıyorlarmış. Bazı sarnıçlar açık olabiliyor, bazıları da yerin altında olabiliyor. Bunlara yukarıdan ulaşmanın yolu da bu şekilde oluyor. Bu kuyu bileziğini Adile Sultan yaptırmıştır. Adile Sultan, 19. yy. zamanları. Sarnıç dediğimiz zaten suyu toplayan bir haznedir. Kuyu bilezikleri ise yeraltındaki sistemin yukarıdan fark edilmesi adına yapılmıştır" dedi.

"TÜRKİYE'DE BUGÜN GÖRDÜĞÜMÜZ ESERLERİ DİĞER GÜN GÖREMEYEBİLİYORUZ"

Sanat Tarihçisi Aytaç Güder, "Türkiye'de ne yazık ki tarihi ve kültürel miras deformasyona uğruyor. Bir gün gördüğümüz eserleri diğer gün göremeyebiliyoruz. Bir çeşmenin orijinal bir musluğunu tekrar yerinde göremeyebiliyoruz. Bu da insanların ilk başta gözüne çarpmıyor ama bilen insanların 'Buna ne oldu?' demesi bizim için çok önemli. Oradaki yokluğun fark edilmesi eser için önlem alınması adına yerinde bir tedbirdir" diye konuştu.

"OKSİJEN TÜPÜ İLE BİLEZİKTEN GEÇEMEDİLER"

Seyyid Nizam Vakfı Başkanı Dr. Ahmet Özdemir ise telefon ile yaptığı açıklamada, "Sonbaharda su azalmasından dolayı sorunumuz oldu. Biz oradaki suyla cami ve müştemilatın yangın depolarında kullanıyorduk. Tazeleme süreçlerinde sıkıntı oldu. İSKİ'nin bilgisi dahilinde bu süreç başladı, orayı açtık. Daha önceki yıllarda tek kişi girebiliyormuş ancak biz izin vermedik, çünkü -27'ye iniyorlardı. Ölme ihtimallerine karşı oksijen tüpü ile inme şartını getirdik. Ancak oksijen tüpü ile bilezikten geçemediler. Bunun üzerine bileziği kaldırıp depomuza koyduk. O kapağı geçici olarak koyduk" ifadelerini kullandı.

TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI
TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI
TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI
TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI
TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI
TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI
TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI
TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI
TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
YANGINDA HARAP OLAN TARİHİ CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR YANGINDA HARAP OLAN TARİHİ CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR 300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı 300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı Camide buluştular Camide buluştular
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:42:56. #1.12#
SON DAKİKA: TARİHİ CAMİDE KUYU BİLEZİĞİ TARTIŞMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement