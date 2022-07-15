Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenisi takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenisi takıldı

15.07.2022 11:11
Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenisi takıldı

Denizli'de belirli aralıklarla muslukları çalınan ve en eski camilerinden biri olma ünvanına sahip olan Dörtçeşme Caminin yeni muslukları takıldı.

Denizli'de belirli aralıklarla muslukları çalınan ve en eski camilerinden biri olma ünvanına sahip olan Dörtçeşme Caminin yeni muslukları takıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 420 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tarihi Kaleiçi Çarşısının arka sokağında bulunan halk arasında Dörtçeşme Mevki olarak bilinen ve adını buradan alan caminin muslukları henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce çalındı. Daha önce de camiye de adını veren çeşmelerden biri sökülerek çalınmıştı. Esnaf kendi arasında para toplayarak tarihine uygun musluklar taktırmıştı. Ardından camiye gelenler yine muslukların çalındığını gördü. Denizli'nin en eski camilerinden biri olma ünvanına sahip ve o bölgeye adını veren Dörtçeşmenin çalınması esnafın büyük tepkisini çekti. Birçok esnaf ve vatandaşın hem abdest almak, hem su içmek hem de temizlik için su doldurduğu çeşmelerin çalınması tarihe ve insanlara verilen zarar olarak yorumlandı.

Muslukların çalınma haberi sonrası Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ devreye girdi. İlk olarak Dörtçeşme Caminin şadırvan alanı temizlendi. Daha sonra yerine 4 adet yeni musluk takıldı. Muslukların tarihi dokuya uygun olmaması çevredeki vatandaşları biraz üzerken, "Belki de böylesi daha iyi oldu. Hırsızlar bu muslukları beğenip çalmaz" yorumları yapıldı. Esnaf ise çeşmelerin yeniden takılmasından ve kullanılır hale gelmesinden memnun olduklarını ifade ettiler. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Urla Çeşmealtı'nda Su Taşkınları Bitecek Urla Çeşmealtı'nda Su Taşkınları Bitecek Tarihi caminin musluklarına hırsızlar dadandı Tarihi caminin musluklarına hırsızlar dadandı
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenisi takıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 11:31:16. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenisi takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement