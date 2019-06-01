Son Dakika Haberleri: Tarihi camilerde Kadir gecesi ihya edildi
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Tarihi camilerde Kadir gecesi ihya edildi

50 dakika önce

Mardin'de taş şehrin simgesi tarihi Ulu Cami ve Kasimiye Medresesi'ne vatandaşlar akın ederek dualarla Kadir gecesini ihya etti.

Tarihi camilerde Kadir gecesi ihya edildi, System.String[]
Mardin'de taş şehrin simgesi tarihi Ulu Cami ve Kasimiye Medresesi'ne vatandaşlar akın ederek dualarla Kadir gecesini ihya etti.

Tarihi camilerde manevi atmosferi yaşamak isteyen Mardinli vatandaşlar gece boyunca dualar ederek Kadir gecesini ihya etti. Camilerin dolup taştığı gecede vatandaşlar çocukları ile birlikte geldi. Mardin'in en eski camisi olan tarihi Ulu Cami, Kasimiye Medresesi, Fuat Yağcı Camii, Şehidiye Camii, Melik Mahmut Camii, Abdullatif (Latifiye) Camii binlerce Müslüman'ın dualarına ev sahipliği yaptı. Mardin Valisi Mustafa Yaman Kasimiye Medresesi'nde vatandaşlarla birlikte Kadir gecesini geçirdi.

Kadir gecesi münasebetiyle teravih namazı sonrası AK Parti İl Gençlik Kolları camilerde lokum ikramında bulundu. Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, gençliğin dinini doğru anlaması ve kavraması gerektiğine dikkat çekerek "Dünya genelinde Müslümanların hedef alındığı saldırılar yaşanırken her zamankinden daha çok dinimize sahip çıkmalıyız. Tüm İslam aleminin ve Müslümanların bu mübarek Kadir gecesini kutluyorum. Rabbim birliğimizi daim eylesin" dedi.

Azerbeycan'dan Mardin'e tarihi dokusunu gezmek üzere gelen Behnam Rezazadeh, tarihi dokusu ve manevi havasının mükemmel olduğunu ifade ederek tüm İslam aleminin Kadir gecesini kutladı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
Mardin, Güncel
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