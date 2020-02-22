Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

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Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu
7 saat önce
Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:11 Kaynak: İHA
Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu.
Bayburt'un tarihi camilerinden Ulu Cami ve Yakutiye Caminde gerçekleşen mevlitte Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra şehitler için dua edildi.
Mevlitte ayrıca Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikramında bulundular. - BAYBURT
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