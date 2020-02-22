Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu

7 saat önce

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu.

Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu, System.String[]

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu.


Bayburt'un tarihi camilerinden Ulu Cami ve Yakutiye Caminde gerçekleşen mevlitte Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra şehitler için dua edildi.


Mevlitte ayrıca Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikramında bulundular. - BAYBURT

Yakutiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:11 Kaynak: İHA
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