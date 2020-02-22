Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Mevlitte ayrıca Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikramında bulundular. - BAYBURT

Bayburt'un tarihi camilerinden Ulu Cami ve Yakutiye Caminde gerçekleşen mevlitte Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra şehitler için dua edildi.

Bayburt 'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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