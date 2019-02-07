Son Dakika Haberleri: Tarihî Camilere Osmangazi Eli

Tarihî Camilere Osmangazi Eli

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camilerin etrafını güzelleştiriyor.

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Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camilerin etrafını güzelleştiriyor.

İlçe genelindeki birçok camiye hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi'ndeki tarihi Bedreddin Camii'nin avlusunu da çevre düzenleme çalışmalarıyla yeniledi. Çelebi Mehmed'in kızı Hafsa Sultan tarafından 1443 senesinde inşa ettirilen Bedreddin Camii, kalkan duvarlı Bursa camilerinin güzel örneği olarak dikkati çekiyor.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caminin avlusuna küp taş döşeyerek tarihi dokuya uygun hale getirdi. İlçe genelindeki birçok camiye hizmet götürdüklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi'deki camilerimizin ihtiyaçlarını talepler doğrultusunda gideriyoruz. Bazı camilerimizin çevresini yeniden düzenlerken, bazılarının ise abdesthane ve tuvalet ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Tarihi camilerimizin eskiyen ve bozulan bölümlerini yeniliyor ve düzenli olarak halılarını temizliyoruz. Camilerimiz manevi değerlerinin yanı sıra vatandaşlarımız için bir araya gelmesi açısından da önem taşıyor. Bu şuurla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

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