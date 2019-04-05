Son Dakika Haberleri: Tarihi Caminin Altını Kazan 3 Kişi Yakalandı

Tarihi Caminin Altını Kazan 3 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Sarahatun Camii'nin temel kısmını kazan 1 şüpheli ve ona gözcülük yapan 2 şahıs yakalandı.

Tarihi Caminin Altını Kazan 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Sarahatun Camii'nin temel kısmını kazan 1 şüpheli ve ona gözcülük yapan 2 şahıs yakalandı.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanı olan mahallede bulunan tarihi Sarahatun Camii'nin bulunduğu bölgede devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli bir şahsın kazı yaptığını gördü. Ekipler, kazı yapan şahsı yakalamak izin hareket ettiğinde şahıs kaçarak ağaçların altına saklandı. Ekiplerin bölgede yaptığı aramada saklanan şüpheli ile birlikte gözcülük yapanların da aralarında olduğu 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin caminin temelinden içeriye girmek için altını 1,5 metre derinliğinde kazdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin kullandığı 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet fener, 1 adet levye, 1 adet kova ve 1 adet çuval ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:05 Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, Harput, 3. Sayfa
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