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Tarihi caminin bahçesinde doğalgaz borusu patladı

1 saat önce

Tarihi caminin bahçesinde doğalgaz borusu patladıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 600 yıllık tarihi İshakpaşa Camii bahçesindeki ana doğalgaz hattının borusu patladı.

Tarihi caminin bahçesinde doğalgaz borusu patladı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 600 yıllık tarihi İshakpaşa Camii bahçesindeki ana doğalgaz hattının borusu patladı. Patlama sonrası yaşanan panik ise kameraya böyle yansıdı
Olay, Cuma Mahallesi'nde bulunan İshakpaşa Cami bahçesinde meydana geldi. Bahçede bulunan alanda ışıklandırma çalışması yapıldığı sırada yer altından geçen doğalgaz borusu patladı. Patlayan borudan gaz fışkırmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar panikle sağa sola koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alarak vatandaşlarının yaklaşmasına izin vermedi. Gelen doğalgaz ekipleri olaya müdahale ederek ana hat vanasını kapatıp onarıma başladı.
Tarihi caminin bahçesinde doğalgaz borusu patladı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:04 Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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