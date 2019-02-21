Tarihi Caminin Benzeri Üniversite Kampüsüne Yapılacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) Battalgazi Yerleşkesi'ne tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin benzeri inşa edilecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) Battalgazi Yerleşkesi'ne tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin benzeri inşa edilecek.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever Ali Akyüz'ün yapımını üstlendiği cami, örneğinin tüm mimari özelliklerini taşıyacak. 3 bin metrekare alanda yapılacak camide, aynı anda 450 kişi ibadet edebilecek.



Üniversitede düzenlenen protokol imza töreninde konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kampüste cami olmadığına değindi.



Karabulut, şunları kaydetti:



"Yeni bir üniversiteyiz, kurumsal ve kuruluş çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilimsel ve akademik çalışmalarımız Malatya'ya müjdeler verebileceğimiz düzeyde ilerliyor. Diğer yandan önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci sayımızın ve personel sayımızın da artacağı göz önünde bulundurularak kampüsümüzdeki altyapı ve yaşam eksikliklerini de imkanlar ölçüsünde gideriyoruz. Kampüsümüzde şu anda cami bulunmuyor, yaklaşık 50-60 kişilik bir mescit var. Bu önemli eksikliği hayırsever Ali Akyüz yapımını üstlenerek karşılıyor, katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum."



Rektör Karabulut, Osmanlı mimarisini Battalgazi Kampüsü'nde yaşatacak olmanın da oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.



İl Müftüsü Ümit Çimen, caminin hayırlı olmasını temenni etti.



Hayırsever Ali Akyüz de üniversiteye cami kazandıracak olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, çalışmalarından dolayı Rektör Karabulut'a teşekkür etti.





Konuşmaların ardından Karabulut, Çimen ve Akyüz tarafından caminin yapımı için hazırlanan protokol imzalandı.



Köprülü Mehmet Paşa Camisi



Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, 1661 yılında yapılan Köprülü Mehmet Paşa Camisi, tek minareli bir cami. Minaresi batı duvarına bitişik olan cami, 1815 yılında onarım görmüş. Son cemaat yeri revaklı, esas mekan ise dikdörtgen şeklinde.

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