Tarihi caminin havuzunda serinliyorlar

Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı Siirt'te serinlemek isteyenler tarihi Babuddarp Camisi'nin avlusundaki doğal kaynak suyu bulunan havuza ilgi gösteriyor.

Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı Siirt'te serinlemek isteyenler tarihi Babuddarp Camisi'nin avlusundaki doğal kaynak suyu bulunan havuza ilgi gösteriyor.

Algül Mahallesi'nde bulunan ve 1730'lu yıllarda yapıldığı tahmin edilen caminin doğal kaynak suyu akan havuzuna, vatandaşlar serinlemek amacıyla ayaklarını sokuyor.

Vatandaşlardan Mahmut Timurtaş, sıcaklara denk gelen ramazan ayının son haftalarında hem serinlemek için havuza girdiklerini hem de camiye gelerek ibaretlerini yaptıklarını söyledi.



İkindi namazını camide kıldıktan sonra avludaki havuza ayaklarını sokmak için sıraya girdiklerini ifade eden Timurtaş, "Bu suyun nereden geldiğini bilmiyoruz." dedi.



Soğuk suyun yaz kış aktığını ve bazı hastalıklara iyi geldiğine inandıklarını aktaran Veysel Deli de Siirt'in en soğuk suyunun bu camideki havuza aktığını, yazın serinlemek isteyenlerin burayı tercih ettiklerini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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