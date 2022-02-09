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TARİHİ CAMİNİN HOPARLÖR KABLOLARINI ÇALDILAR - Son Dakika

TARİHİ CAMİNİN HOPARLÖR KABLOLARINI ÇALDILAR

09.02.2022 15:43

ANTALYA'da hırsız ya da hırsızlar, 1211 yılında yapılan ve geçen ay yeniden tadilata alınan Müsellim Camii'nin hoparlör sistemine bağlı kabloları çaldı.

ANTALYA'da hırsız ya da hırsızlar, 1211 yılında yapılan ve geçen ay yeniden tadilata alınan Müsellim Camii'nin hoparlör sistemine bağlı kabloları çaldı.

Hırsızlık olayı, dün gece bilinmeyen saatte, Muratpaşa İlçesi Elmalı mahallesinde bulunan tarihi Müsellim Camii'nde meydana geldi. Hacı Osman Ağaoğlu ve Hacı Mehmed Ağa tarafından 1211'de yaptırılan tarihi camiye gece giren hırsız ya da hırsızlar, hoparlör sistemine bağlı tüm kabloları kesip çaldı. Hırsızlık, cami görevlilerinin sabah namazı için gelmesiyle ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını takibe alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görevliler, camide sürekli hırsızlık olaylarının meydana geldiğini söyledi.

TARİHİ CAMİNİN HOPARLÖR KABLOLARINI ÇALDILAR
TARİHİ CAMİNİN HOPARLÖR KABLOLARINI ÇALDILAR
TARİHİ CAMİNİN HOPARLÖR KABLOLARINI ÇALDILAR

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Muratpaşa, Hırsızlık, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ CAMİNİN HOPARLÖR KABLOLARINI ÇALDILAR - Son Dakika


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