Son Dakika Haberleri: Tarihi caminin kurşun kapmalarını çalanlar yakalandı
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Tarihi caminin kurşun kapmalarını çalanlar yakalandı

48 dakika önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Mimar Sinan'ın inşa ettiği, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kurşun kaplamalarını çalan Ş.G. (21) ve İ.A. (17) gözaltına alındı.

Tarihi caminin kurşun kapmalarını çalanlar yakalandı, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Mimar Sinan'ın inşa ettiği, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kurşun kaplamalarını çalan Ş.G. (21) ve İ.A. (17) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Lüleburgaz'daki Mimar Sinan tarafından inşa edilen, 500 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kurşun kaplamalarının çalınması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, kurşun kaplamaları çalanların, Ş.G. ve İ.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Sokullu Mehmet Paşa, Mimar Sinan, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
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