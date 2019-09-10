Tarihi caminin kurşun kapmalarını çalanlar yakalandı
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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Mimar Sinan'ın inşa ettiği, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kurşun kaplamalarını çalan Ş.G. (21) ve İ.A. (17) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
ilçesinde, Mimar Sinan
'ın inşa ettiği, tarihi Sokullu Mehmet Paşa
Camii'nin kurşun kaplamalarını çalan Ş.G. (21) ve İ.A. (17) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Lüleburgaz'daki Mimar Sinan tarafından inşa edilen, 500 yıllık Sokullu Mehmet Paşa
Camii'nin kurşun kaplamalarının çalınması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, kurşun kaplamaları çalanların, Ş.G. ve İ.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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