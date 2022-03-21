TARİHİ CAMİNİN MUSLUKLARI İKİNCİ KEZ ÇALINDI - Son Dakika
Üye Girişi

TARİHİ CAMİNİN MUSLUKLARI İKİNCİ KEZ ÇALINDI

21.03.2022 16:45

EDİRNE'de 15'inci yüzyılda yapılan tarihi Dar'ül Hadis Camii'nin muslukları çalındı.

EDİRNE'de 15'inci yüzyılda yapılan tarihi Dar'ül Hadis Camii'nin muslukları çalındı. Cami cemaatinden Gürkan Eser "Pirinç değil, normal çeşme takıyoruz. Bu çeşmeler, ikinci kez çalınıyor" dedi.

Osmanlı padişahı 2'nci Murat'ın emriyle 15'inci yüzyılda yapılan Edirne Dar'ül Hadis Camii'nin şadırvan ile tuvaletindeki 6'sı pirinç olmak üzere 11 musluğu, dün gece saatlerinde çalındı. Sabah muslukların yerinde olmadığını fark eden cami görevlileri, durumu polise bildirdi. Camideki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, muslukları çaldığı tespit edilen bir kişiyi yakalamak için harekete geçti. Görüntülerde, camiye gelen bir kişinin muslukları söktükten sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

'YAZIK, GÜNAH'

Cami cemaatinden Gürkan Eser, çalınan musluklar yerine yenilerini taktıklarını belirterek "Bayağı zararımız var. Pirinç değil; normal çeşme takıyoruz. Bu çeşmeler, ikinci kez çalınıyor. Çalınan musluklar pahalı, bunlar hesaplı olduğu için takıyoruz. Zaten tekrar çalınacağı için normal klasik çeşmelerden takıyoruz. İnşallah bunlar da çalınmaz. Bunların kilosu 15-20 lira yapıyor. Yazık, günah değmez" dedi.

TARİHİ CAMİNİN MUSLUKLARI İKİNCİ KEZ ÇALINDI
TARİHİ CAMİNİN MUSLUKLARI İKİNCİ KEZ ÇALINDI
TARİHİ CAMİNİN MUSLUKLARI İKİNCİ KEZ ÇALINDI

YORUMLAR
500

Osmanlı, Edirne, Pirinç, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ CAMİNİN MUSLUKLARI İKİNCİ KEZ ÇALINDI - Son Dakika


Son Dakika
16:38 CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:27 Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 16:56:26. #1.12#
SON DAKİKA: TARİHİ CAMİNİN MUSLUKLARI İKİNCİ KEZ ÇALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement